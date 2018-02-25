نتنياهو: نقل السفارة الأمريكية في مايو لحظة تاريخية لإسرائيل

القدس - (د ب أ):

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخطط افتتاح السفارة الأمريكية في القدس في مايو المقبل، ووصف ذلك بأنه لحظة تاريخية لدولة إسرائيل.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي، قال نتنياهو اليوم الأحد إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لحظة فريدة لمواطني إسرائيل ولحظة تاريخية لدولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو:" سنحتفل معا، كل مواطني إسرائيل، وسيكون لهذا الأمر تأثيرات مهمة وتاريخية للمدى البعيد"، ووجه الشكر إلى ترامب ووصفه بأنه " صديق عظيم لدولة إسرائيل".

كانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الأول الجمعة أن افتتاح مبنى السفارة سيتوافق مع الذكرى السنوية السبعين لقيام دولة إسرائيل، وذلك في الرابع عشر من مايو المقبل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يعتزم دعوة ترامب لحضور مراسم الافتتاح.

في المقابل، وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إعلان واشنطن قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو المقبل، ذكرى "النكبة"، بالخطوة المستفزة للغاية، معتبرا أن الإدارة الأمريكية أصبحت "جزءا من المشكلة".

وحسب تقديرات مختلفة، فإن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا من أراضيهم في أثناء حرب العام 1948 بلغ نحو 700 ألف فلسطيني.

كان ترامب أعلن في ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلن اعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، واثار هذا الإعلان اضطرابات في الأراضي الفلسطينية إذ تسعى السلطة الفلسطينية إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.