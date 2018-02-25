بالفيديو.. فيل ضخم يهاجم مخيم اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش

وكالات:

هاجم فيل ضخم مخيمًا للاجئي الروهينجا في بنجلادش؛ ما أدى إلى وفاة شخصين، بحسب مصادر متطابقة.

وأظهر مقطع فيديو التقط بكاميرا هاتف جوال، الفيل لدى هجومه على مخيم كونوبالونج في منطقة كوكس بازار الحدودية مع ميانمار، وسط صراخ اللاجئين الذين ركضوا بعيدًا عن طريقه.

وتعد المنطقة التي يوجد فيها مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من حملة التطهير العرقي بميانمار؛ موطنًا لأكثر من 100 فيل تعتبر مخيمات اللاجئين تعديًا على أراضيهم، وتهاجمها بين حين وآخر.