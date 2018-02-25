حول العالم في 24 ساعة: استمرار قصف الغوطة الشرقية بعد قرار وقف إطلاق النار

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أفاد مصدر أمني صومالي بارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا مجمع القصر الرئاسي، ومقر جهاز الأمن والاستخبارات للحكومة الصومالية إلى 45 قتيلا، في الوقت نفسه قصفت الطائرات الحربية الروسية وسلاح المدفعية في الجيش السوري، بلدة الشيفونية في منطقة الغوطة شرق دمشق، بعد قرار الأمم المتحدة رقم 2401 القاضي بوقف إطلاق النار.