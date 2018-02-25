الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات للتحالف شرق صنعاء

صنعاء - (د ب أ):

أفادت قوات الجيش اليمني الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بمديرية نهم 40 كيلو مترا شرق صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان له "إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بأكثر من ست غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في التباب السود وفي منطقة محلي ومواقع أخرى في جبهة الميسرة بمديرية نهم".

وأشار البيان إلى أن الغارات "أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات منها، تدمير ثلاثة مدافع وعربات فضلاً عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات".

وذكر البيان، أن الغارات تزامنت مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني مع المليشيات الانقلابية منذ أمس الجمعة، "على امتداد جبهة نهم وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيات".

ومنذ نحو ثلاثة أعوام تواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية قصف مواقع الحوثيين، في عدة مناطق يمنية لمساندة القوات الحكومية في استعادة شرعية البلاد، وتسفر بعض الغارات عن سقوط ضحايا من المدنيين.