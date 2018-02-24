مصر تدين الهجومين الإرهابيين على قصر الرئاسة وفندق في الصومال

القاهرة (مصراوي)

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما حركة الشباب، واستهدفا القصر الرئاسي وفندقا في العاصمة الصومالية مقديشيو، مما أسفر عن استشهاد نحو 45 شخصاً.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب، وأن تلك العمليات الخسيسة لن تفت في عضد الصومال الشقيق على استئصال ظاهرة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة.