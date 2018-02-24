شرطة ماليزيا: الهجوم المسلح ضد قارب الصيد ليس له علاقة بالإرهاب

كوالالمبور (أ ش أ)

أكدت شرطة ولاية (صباح) في شرق ماليزيا اليوم السبت أن مجموعة من المسلحين نفذوا هجوما استهدف قارب صيد في منطقة (سيلاما)، غير أنها نفت أن يكون ذلك الهجوم له علاقة بتنظيمات إرهابية أو مليشيات.

وقال مفوض الشرطة بالولاية رزار الدين حسين، وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية، إنه يعتقد بأنها كانت محاولات للسطو أو الخطف، ولكنها فاشلة عندما نجح خمسة صيادين في إنقاذ أنفسهم.

وأضاف حسين، أن التحقيقات المبدئية أظهرت أن المجموعة كانت من الفلبين بناءً على الموقع المتقارب من الحدود المشتركة مع الفلبين، موضحًا أن التحقيق المفصل لا يزال جاريا.

وكان مجموعة من الصيادين قد تعرضوا لهجوم مسلح، أمس أول الخميس، غير أنهم نجوا منه عندما قام سائق قارب الصيد الماليزي بتسريع قاربه، حين أدرك اقتراب المسلحين على قارب آخر.