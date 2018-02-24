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أهم التصريحات في 24 ساعة: أنا الأنجح في التاريخ

12:47 ص السبت 24 فبراير 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: أنا الأنجح في التاريخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إعداد – محمد الصباغ:

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أكثر الرؤساء الأمريكيين نجاحًا في التاريخ بعد مرور عام على حكمه، فيما قال السفير القطري محمد العمادي في حوار لرويترز إنه زار إسرائيل 20 مرة منذ عام 2014 وأن الدوحة لا تساعد حركة حماس، وشكك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الروايات القادمة من الغوطة الشرقية لأنها تخرج عن "الخوذ البيضاء" المشكوك فيها على حد وصفه.

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