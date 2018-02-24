الدفاع المدني بالغوطة الشرقية: سقوط أكثر من 100 صاروخ بعضها يحمل النابالم

حلب - (د ب أ):

قال مصدر في الدفاع المدني العامل في الغوطة شرق العاصمة دمشق إن مدن وبلدات الغوطة تعرضت لقصف بالنابالم مساء الجمعة .

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "مدن بلدات الغوطة تعرضت لقصف مساء اليوم (الجمعة) بأكثر من 100 صاروخ معظمها محمل بمادة النابالم الحارق، على مدن وبلدات دوما وزملكا وعربين وحرستا وسقبا وحزة وحمورية في الغوطة الشرقية ".

وأضاف المصدر "قصفت القوات الحكومية براجمات الصواريخ بلدات بيت سوى ومديرا ومسرابا ومدينة حرستا، كما تعرضت بلدة حمورية للقصف بصواريخ ارض ارض خلفت قتلى وجرحى ودمار كبير ".

من جانبها، قالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لـ (د ب أ) أن "القوات الحكومية استهدفت برشقات من الصواريخ مواقع المسلحين في دوما وحرستا وبلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية ".