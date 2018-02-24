الاتحاد الاوروبي: مخاطر تواجه القمة الأوروبية التركية بسبب التنقيب عن الغاز في قبرص

بروكسل - (د ب أ):

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ، إن زعماء التكتل الأوروبى سيقررون خلال قمتهم الشهر المقبل ما إذا كانوا سيمضون قدما في عقد لقاء القمة بين كبار المسؤولين الاوربيين ومع تركيا المقررة في اواخر مارس المقبل، وذلك بسبب عرقلة تركيا أعمال استكشاف حقل غاز طبيعي محتمل قبالة سواحل قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة، على هامش قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي إن زعماء الاتحاد الأوروبي أكدوا مجددا حق قبرص في استغلال مواردها الطبيعية بعد أن منعت السفن الحربية التركية عمليات الاستكشاف التي يقوم بها حفار تابع لشركة الطاقة الايطالية إيني فى منطقة الاستكشاف .

وأضاف توسك :" إنني أدعو تركيا على وجه السرعة إلى إنهاء هذه الأنشطة".

واستطرد قائلا:" إننا مستعدون للتعاون مع تركيا وسنقوم في اجتماع المجلس في مارس المقبل بتقييم ما إذا كانت الظروف تسمح بعقد اجتماع الزعماء مع تركيا في فارنا في 26 مارس".