الشرطة طوّقت المكان .. أفعى النمر تقطع الطريق على المارة (فيديو)

تسبب ثعبانٌ سام يسمى، "أفعى النمر"، في نشر حالة من الرعب بين المارة في أحد المدن الألمانية؛ حيث فرضت الشرطة كردونًا أمنيًّا حوله، واستدعت أحد صيادي الثعابين للسيطرة عليه.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية، فإن أفعى النمر تُعدُّ من أكثر الثعابين فتكًا في العالم، مؤكدة أنه تسبَّب في قطع الطريق بوسط مدينة ملبورن.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن أحد المشاة رصد الأفعى في مزراب بالقرب من زاوية شارع "سبنسر آند كولينز"، أمام محطة القطار النشطة "ساوثرن كروس".

وأبلغ الرجل الشرطة التي حضرت للتوّ، وطوَّقت المكان حتى وصول أحد صائدي الأفاعي.

وتمكَّن باري جولدسميث، وهو صائد ثعابين متخصص، من محاصرة الأفعى، وبفضله فتحت الشرطة الطريق أمام الناس بعد غلقه لساعة.

وقال الصياد للصحفيين إنه ليس من المعتاد رؤية أفعى النمر في وسط ملبورن، مؤكِّدًا أن يكون الثعبان قد زحف إلى المزراب عندما وجد نفسه على الطريق بعد أن وصل إلى المدينة.

وأضاف أنه من المحتمل أن يكون الثعبان قد انجذب للعدد الكبير من الفئران والجرذان الموجودة في المدينة.

وقال جولدسميث: "إنه (الثعبان) مصاب، سوف نرى ما إذا كان بإمكاننا أخذه للأطباء البيطريين وعلاجه".