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ترامب يجدد دعوته لبناء سياج على الحدود مع المكسيك

05:34 م الجمعة 23 فبراير 2018
ترامب يجدد دعوته لبناء سياج على الحدود مع المكسيك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوته لبناء سياج على امتداد الحدود مع المكسيك، منتقدًا حكومتي السلفادور والمكسيك، بعدما أكدا أنهما لا يفعلان ما يكفي لإيقاف العصابات الإجرامية التي تتسلل إلى الولايات المتحدة عبر الحدود.

وكتب ترامب - على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة - : "أعضاء عصابة إم إس-13 يجري إبعادهم بالآلاف من جانب عملائنا العظماء في مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك والدوريات الحدودية، لكن هؤلاء القتلة يعودون مجددًا من المكسيك، ومن خلال المكسيك، مثل المياه"، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لمجلة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف ترامب أن "السلفادور فقط تأخذ أموالنا، والمكسيك يجب أن تساعد بشكل أكبر في هذه المشكلة. نريد السياج الحدودي".

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