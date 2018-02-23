بدء أعمال البناء في خط أنابيب "تابي" للغاز الطبيعي على الحدود الأفغانية-التركمانية

كابول (أ ش أ)

بدأت اليوم الجمعة، على الحدود الأفغانية، أعمال البناء في خط أنابيب الغاز الطبيعي "تابي" الذي من المتوقع أن ينقل الغاز من تركمانستان إلى أفغانستان وباكستان والهند.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الرئيس التركماني ونظيره الأفغاني ورئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الهندي شهدوا مراسم الاحتفال ببدء أعمال بناء خط الأنابيب على الحدود التركمانية - الأفغانية عبر "الفيديو كونفرانس".

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غاني "إن هذا ليس مشروعا اقتصاديا وحسب ، بل سياسيا أيضا".

ويعد خط أنابيب "تابي"، الذي يبلغ طوله 1840 كيلومترا ويحمل 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ، منفذا هاما للتصدير لتركمانستان التي يركز اقتصادها على احتياطياتها الضحمة من الغاز الطبيعي.