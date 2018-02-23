سفير إسبانيا لدى القاهرة يشيد بعظمة وجمال الآثار المصرية

الإسكندرية (أ ش أ)

أشاد سفير إسبانيا لدى مصر ارتورو افيليو، بعظمة وجمال الآثار المصرية، وذلك عقب زيارته متحف المجوهرات بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حيث أعرب عن إعجابه بالمتحف ومبناه وما يضمه من مقتنيات مهمة وقيمة عديدة.

وتفقد السفير أيضًا عددًا من المواقع الأثرية المهمة أثناء زيارته مدينة رشيد ووفوه، كما زار منطقة البوغاز (نقطة التقاء البحر بنهر النيل)؛ معربًا عن إعجابه بجمال المكان.

وقال نقيب المرشدين السياحيين السابق إسلام عاصم - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن السفير كان يرغب في زيارة تلك المواقع الهامة، مؤكدًا أنه أعجب بالمناطق التي زارها والمعالم المهمة التي تذخر بها مصر، مضيفًا أن السفير زار أمس أيضًا بعض ميادين الإسكندرية ومنها ميدان محطة الرمل وسعد زغلول.

كما زار السفير الإسباني وقنصل بلاده بالإسكندرية، موقع (تابوزيرس مجنا) الأثري بمنطقة برج العرب غرب المحافظة، وشاركت القنصلية صورًا لتلك الزيارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".