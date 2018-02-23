تيريزا ماي ستسمح لمواطني الاتحاد الذين يصلون خلال الفترة الانتقالية بالبقاء

لندن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أنه سيسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يصلون إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالبقاء بشكل دائم في ظل الخطط الجديدة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع أثارت ماي مفاجأة بأن الذين سيصلون بعد 29 مارس من العام القادم لا يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين قدموا قبل ذلك التاريخ .

وعلمت التايمز، أن الحكومة البريطانية تدرس الآن مقترحات لقطع وعد من جانب واحد لمواطني الاتحاد الأوروبي بأنه يمكنهم الإقامة إذا وصولوا قبل نهاية الفترة الانتقالية .

وكان من المقرر أن تستمر هذه الفترة حتي نهاية عام 2020 ولكن هذا الأسبوع اتهمت الحكومة بتمهيد الطريق أمام انتقال مفتوح.