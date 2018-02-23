انخفاض صافي الهجرة في الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا

لندن (أ ش أ)

انخفض صافي الهجرة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، مما دفع قادة الأعمال في بريطانيا إلى إصدار تحذيرات من النقص في اليد العاملة.

وأوردت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الأرقام التي نشرتها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية قد أظهرت أن عددا أقل من مواطني الاتحاد الأوروبي يأتون إلى بريطانيا بمن فيهم الذين يبحثون عن عمل بينما ارتفع عدد المغادرين.

وانخفضت الهجرة الصافية من جميع أنحاء العالم إلى بريطانيا بمقدار 29 ألف ليصل إلى 244 ألف شخص، وهو الرقم الذي لا يزال أكثر من ضعف هدف المحافظين الذين وعدوا بأنه لن يزيد عن مائة ألف.

يذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا انخفضت بمقدار 75 ألف ليصل إلى 90 ألف شخص في العام حتى سبتمبر 2017، وهي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي يقل فيها عن مئة ألف.