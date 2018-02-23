الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء "الرعب" في الغوطة الشرقية

بروكسل (د ب أ)

قالت المنسقة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني نيابة عن التكتل إنه يجب تنفيذ وقف فوري للهجمات على المدنيين في بلدة الغوطة الشرقية بسوريا، حيث "يتم استهداف المئات من المدنيين والسيدات والأطفال بشكل متعمد وبلا هوادة ".

وقالت موجيريني إن "الاتحاد الأوروبي يعجز عن التعبير عن الرعب الذي يتعرض له شعب الغوطة الشرقية، القتال يجب أن يتوقف الآن – المجتمع الدولي يجب أن يتحد لمنع تلك المعاناة الإنسانية".

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يدعم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية مدتها 30 يوما في أنحاء سوريا.

وأضافت موجيريني أن "النظام السوري يجب أن يتوقف فورا عن استهداف شعبه وأن يلتزم بمسؤوليته الأساسية وهي حمايته".