وزير خارجية تركيا يطالب روسيا بالسماح بهدنة في الغوطة الشرقية

أسطنبول (د ب أ)

طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، روسيا، بضرورة تنفيذ وقف لإطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن الدولي حيث ستلعب موسكو دورًا حاسمًا من خلال تمتعها بحق النقض الفيتو.

وقال جاويش أوغلو في أنطاليا بغرب تركيا: "وقف إطلاق النار مطلوب على الأرض، حتى لا تتوقف العملية السياسية. وتحتاج روسيا إلى أن تكون حساسة فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار" واصفا الهجمات بأنها "غير مقبولة".

ذكر مسؤول تركي بارز إن التقدم الذي أحرزته القوات الحكومية في الغوطة -وكذلك في إدلب بشمال البلاد، وهي آخر محافظة تحت سيطرة المعارضة- يعد انتهاكا للاتفاقات التي توصلت إليها أنقرة مع روسيا وإيران لتخفيف العنف في سوريا في إطار ما يطلق عليه عملية أستانة.

وقال جاويش أوغلو: "روسيا بحاجة إلى وقف النظام(السوري). لقد مات الكثيرون، وهو ما يكفي بالفعل. ما كان ينبغي أن يموت هؤلاء".