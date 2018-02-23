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بريطانيا تمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي على أساس طوعي بعد "بريكست"

04:38 م الجمعة 23 فبراير 2018
بريطانيا تمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي على أساس طوعي بعد "بريكست"

بريطانيا

لندن (أ ش أ)

وافق الوزراء البريطانيون على مواصلة بريطانيا للامتثال إلى قواعد الاتحاد الأوروبي على أساس "طوعي" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتفادي انهيار التجارة.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الموافقة جاءت في اجتماع استمر 8 ساعات في الاستراحة الريفية لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، الليلة الماضية وأعلن الداعمون والمناهضون للخروج من الاتحاد الأوروبي عن سعادتهم بالحل التوفيقي.

ومع ذلك، لا يزال يتعين بيع الصفقة للقادة الأوروبيين الذين يشككون بعمق في ما يعتبرونه نهج "انتقائي" بريطاني.

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بريطانيا بريكست الاتحاد الأوروبي

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