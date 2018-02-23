نائب رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم الاستقالة من منصبه

سيدني- (د ب أ):

قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، بارنابي جويس، اليوم الجمعة إنه سيستقيل من منصبه الأسبوع المقبل بعد مواجهة "مجموعة من الادعاءات" بما في ذلك شكوى رسمية بالتحرش الجنسي.

وقال جويس للصحفيين في أرميديل بدائرته في نيو إنجلاند: "صباح يوم الاثنين المقبل في غرفة الاجتماعات سوف أستقيل من زعامة حزب (المواطنون) و(منصب) نائب رئيس وزراء أستراليا".

وأضاف أنه أبلغ بالفعل ماثياس كورمان الذى يتولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء ، أثناء زيارة رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول إلى الولايات المتحدة.

وكان جويس قد تعرض لضغوط متزايدة بعد أن أكد حزبه يوم الخميس أنه تلقى شكوى تتعلق بالتحرش الجنسي ضده.

وكان قد سبق له أن واجه دعوات للاستقالة من منصبه بعد أن ترددت أنباء عن علاقته مع مستشارته الإعلامية السابقة التي تصغره بنحو 17 عاما.