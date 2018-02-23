نشر صور شبه عارية لعشيقته .. احتجاز حاكم ولاية أمريكية

واشنطن- (د ب أ) :

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أنه تم توجيه اتهام إلى حاكم ولاية ميزوري، إريك جريتنز، واحتُجز لنشره صور شبه عارية لامرأة كان على علاقة عاطفية معها.

وتم إلقاء القبض على جريتنز الخميس، وفقا لما ذكره شهود عيان لصحفي من صحيفة "سانت لويس بوست-ديسباتش".

واتهم جريتنز بانتهاك الخصوصية في مسألة تبدو مرتبطة بتقارير إعلامية الشهر الماضي عن أنه هدد بنشر صور لامرأة كان على علاقة بها.

واتُهم الحاكم يوم الخميس بعد أن تردد أنه نفذ تهديده ونشر الصور، وفقا لما ذكرته صحيفة بوست-ديسباتش.

وينص قانون ولاية ميزوري على تجريم نشر صور بدون موافقة صاحبها وتوزيعها على شخص آخر، وفقا لبيان من مكتب ممثل الادعاء في سانت لويس، كيمبرلي جاردنر.

وقال جاردنر: "كما ذكرت من قبل، من الضروري ان يتمتع سكان مدينة سانت لويس ودولتنا بالثقة في قادتهم".

وقد تصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن لمدة أربعة أعوام.

واعترف جريتنز بالعلاقة التي حدثت في الوقت الذي بدأ فيه حملته الانتخابية عام 2015، عندما تحول من كونه ديمقراطيا إلى جمهوري.

إلا أنه نفى أنه هدد بنشر الصور.