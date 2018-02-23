إصابة شرطيين والقبض على متظاهرين اثنين خلال اشتباكات في شمال إيطاليا

روما- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن شرطيين إيطاليين أصيبا وتم إلقاء القبض على متظاهرين اثنين، الخميس، أثناء اشتباكات مع متظاهرين مناهضين للفاشية والشرطة في مدينة تورين شمالي إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن المتظاهرين كانوا يحتجون في موقع حملة انتخابية لحدث ينظمه حزب "كازا باوند" الفاشي الجديد.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أثناء محاولتهم اختراق حاجز أمني للاقتراب من الحدث.

وقالت الوكالة إن عدة متظاهرين ألقوا حجارة وزجاجات. وهدأ الموقف بعد ساعتين.

ومن المقرر أن تجرى مظاهرة أخرى ضد الفاشية غدا السبت في روما قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم مارس. ومن المقرر أن يقوم حزب "ليجا" المناهض للهجرة بمظاهرة في ميلانو في نفس اليوم.

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، أصيب ستة مهاجرين أفارقة بالرصاص في بلدة ماسيراتا بوسط البلاد، على يد شخص متعاطف مع النازيين الجدد.