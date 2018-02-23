السعودية تفرض غرامات علي الجهة التي تجبر الموظف علي العمل أكثر من 8 ساعات

وكالات:

تتجه المملكة العربية السعودية لفرض غرامات علي الجهات التي تجبر الموظفين علي العمل أكثر من 8 ساعات.

ونقل موقع "24 " السعودي، أن عن مسؤول بوزارة العمل السعودية أن قانون العمل الجديد ينص علي عدم تشغيل الموظف لأكثر من 8 ساعات يوميا، مبيناً أن عقوبة المخالفين غرامة تصل إلي 10 الآف ريال.

وأنصف نظام العمل الجديد، الموظف باحتساب أجر إضافي عن كل ساعة يعملها بعد الثماني ساعات الأساسية، وإلا تطبق الغرامة علي المؤسسة.

وأقدمت وزارة العمل علي فرض العقوبات بعدما لاحظت ان بعض الجهات تخالف قرار الإلتزام بالساعات اليومية المحددة، ونظمت حملات تفتيشية لمعاقبة المصالح المخالفة، وذلك بحسب المتحدث الرسمي لوزارة العمل "خالد أبا الخيل".

واشتكي بعض الموظفات من أجبارهن علي العمل بعد انتهاء ساعات الدوام اليومي، وطالبن وزارة العمل بالتدخل لحل مشكلتهن التي لا تتناسب مع الظروف الأسرية.