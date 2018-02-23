مصادر كردية: تركيا تكثف القصف المدفعي على عفرين

بيروت - (د ب أ):

قال مسؤول كردي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المدفعية التركية كثفت قصفها مساء الخميس في عفرين، وأنها استهدفت قافلة لأشخاص قادمين إلى المدينة من شمالي سورية.

وأوضح سليمان جعفر، عضو المجلس المحلي لعفرين، في تصريح لـ (د.ب.أ) أن "عشرات القذائف سقطت مساء الخميس في مدينة عفرين".

وكانت تركيا، التي تدعم المتمردين الذين يقاتلون الرئيس السوري بشار الأسد، قد بدأت عملية عسكرية على منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورية في 20 كانون ثان/ يناير.

وقال جعفر إن المدفعية التركية استهدفت أيضا قافلة من الأشخاص المسافرين من أجزاء أخرى من شمالي سورية لدعم أهالي عفرين.

وأضاف أن شخصا قتل وأصيب ثمانية آخرون وفقا لتقارير أولية.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة حلب السورية في بيان إن مقاتلي تلك الجماعة تركوا مواقعهم وتوجهوا أيضا إلى عفرين للمساعدة في صد "العدوان التركي".

وقال المتحدث فرات خليل: "نظرا لصمت جميع القوى العالمية على تلك الهجمات الوحشية، ذهبت جميع قوات وحدات حماية الشعب في حلب إلى عفرين للدفاع عن المنطقة. ولهذا السبب، فإن الأحياء الواقعة شرق حلب قد خضعت لسيطرة قوات النظام السوري ".

ويجمع الأكراد في سورية علاقة مشحونة مع الحكومة السورية، على الرغم من أن معظم الأطراف حافظت على علاقات وروابط اقتصادية خلال الحرب، رغم القتال في بعض الأحيان.

وفي يوم الثلاثاء، دخلت القوات الموالية للحكومة السورية عفرين لدعم المقاتلين الأكراد.