تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقف 4 أشخاص

تونس (أ ش أ)

تمكنت فرقة الأمن التابعة لمركز الحرس الوطني التونسي، بمنطقة دار علوش، من إحباط عملية هجرة غير شرعية وإلقاء القبض على مجموعة مكونة من أربعة أشخاص بينهم أجنبيان وإمرأة ورجل من تونس العاصمة.

وأكد مصدر أمني مطلع بالجهة - حسبما ذكرت صحيفة الشروق أونلاين التونسية مساء اليوم الخميس - أنهم كانوا بصدد محاولة اجتياز الحدود البحرية سرا وتم إيقاف المجموعة على ذمة التحقيق وحجز سيارة استخدمت في هذا الغرض.