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الخارجية التركية تدين قرار البرلمان الهولندي بشأن إبادة الأرمن

12:11 ص الجمعة 23 فبراير 2018
الخارجية التركية تدين قرار البرلمان الهولندي بشأن إبادة الأرمن

وزارة الخارجية التركية

إسطنبول- (د ب أ):

أدانت تركيا "بأشد العبارات" قرار البرلمان الهولندي بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الخميس، إن القرار ليس له "أي إلزام ولا تأثير قانوني".

وحملت تركيا هولندا مسؤولية مجزرة سربرينيتسا عام 1995 ضد المسلمين في البوسنة.

وكان النواب الهولنديون صوتوا، اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة لصالح الاعتراف بالإبادة التي مورست على الأرمن، خلال حقبة الإمبراطورية العثمانية.

البرلمان الهولندي إبادة الأرمن الإمبراطورية العثمانية وزارة الخارجية التركية

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