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أهم التصريحات في 24 ساعة: الهدنة في سوريا يجب ألا تشمل "داعش" و"النصرة"

12:10 ص الجمعة 23 فبراير 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: الهدنة في سوريا يجب ألا تشمل "داعش" و"النصرة"

أرشيفية

إعداد – هشام عبد الخالق:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد موسكو للنظر في قرار مجلس الأمن لإرساء الهدنة في سوريا لمدة 30 يومًا، فيما صرّح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين، أن علاقة بلاده والولايات المتحدة الأمريكية الآن "أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى"، وقال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية نصر الحريري، الخميس، إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يمنح أي شرعية للحكومة السورية.

وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية داعش

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