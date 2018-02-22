عقب استهداف مدرسة بفلوريدا.. ترامب: لم أقل "أعطوا المدرسين أسلحة"

واشنطن (أ ش أ)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه اقترح إعطاء المعلمين أسلحة.

وقال ترامب - حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إنه اقترح خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض إعطاء أسلحة مخبأة للمعلمين الذين لديهم خبرة تدريب عسكرية خاصة، مضيفًا أن مدرسة خالية من السلاح تعد "مغناطيسًا للناس السيئة".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه لم يقل أبدًا "أعطوا المدرسين أسلحة"، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية وشبكة (إن بي سي) اللتان وصفهما ترامب بـ"الأخبار الزائفة".

وتابع ترامب "20 بالمائة من المعلمين، الكثير، سيتمكنون الآن من الرد بإطلاق النار إذا جاء مريض وحشي بنوايا سيئة إلى مدرسة، المدرسون المدربون تدريبًا عاليًا سيشكلون عامل ردع للجبناء الذين يقومون بذلك.. أصول أكثر بتكلفة أقل بكثير من الحراس".

وأشار إلى أن الأحداث التاريخية تُظهر أن إطلاق النار على المدارس يستغرق ثلاث دقائق، وأن الشرطة ومقدمي الإسعافات الأولية يأخذون من 5 إلى 8 دقائق تقريبًا للوصول إلى موقع الجريمة، إلا أن المدرسين المدربين تدريبًا عاليًا والبارعين في استخدام السلاح سيتمكنون من حل المشكلة على الفور قبل مجيء الشرطة.

وجاءت تصريحات ترامب عقب إجراء جلسة استماع، أمس الأربعاء، مع التلاميذ والمدرسين الناجين من حادث إطلاق نار استهدف مدرسة في ولاية فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 17 شخصًا.