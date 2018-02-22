لافروف: الهدنة في سوريا يجب ألا تشمل "داعش" و"النصرة"

موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، استعداد موسكو للنظر في قرار مجلس الأمن لإرساء الهدنة في سوريا لمدة 30 يومًا.

وشدد وزير الخارجية الروسي - أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ايفيتسا داتشيتش، أوردته فضائية (روسيا اليوم) - على أن نظام وقف إطلاق النار في سوريا، يجب ألا يشمل تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيين، إضافة إلى جماعات متحالفة معهما تقصف أحياء سكنية في دمشق بشكل دوري.

ورجّح لافروف أن دول الغرب تسعى لتنفيذ خطة بديلة في سوريا غير عملية جنيف، تنطوي على تغيير النظام السوري برئاسة بشار الأسد.

وأوضح أن الغرب يريد أن يشمل نظام وقف إطلاق النار الإرهابيين، وهو ما يثير بعض التساؤلات، مشيرا إلى وجود مخاوف من أن الهدف من مشروع قرار مجلس الأمن حول الهدنة في سوريا هو اتهام دمشق بكل شيء وحماية المقاتلين.