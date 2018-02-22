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الشرطة البلجيكية تنتشر في أحد ضواحي بروكسل للاشتباه بوجود رجل مسلح أو أكثر

05:35 م الخميس 22 فبراير 2018
الشرطة البلجيكية تنتشر في أحد ضواحي بروكسل للاشتباه بوجود رجل مسلح أو أكثر

ارشيفية

بروكسل (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، نقلًا عن شهود عيان، أن الشرطة انتشرت بشكل مكثف، اليوم الخميس، حول ضاحية فورست بالعاصمة بروكسل، للاشتباه بوجود رجل مسلح أو اكثر.

وقال مارك جان جيسلز، عمدة فورست، إنه يشتبه بوجود رجل مسلح أو أكثر في مبنى يقع في الضاحية، بحسب وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا).

وذكر مصدر مقرب من خدمات الإنقاذ، أن الشرطة طوقت منطقة سان دينيس بأكملها، وأغلقت المنطقة أمام حركة المرور، بحسب (بلجا).

ووفقا لما ذكره أحد الشهود، فإن رجلا شوهد يشهر بندقية بينما كان يصرخ في الشارع.

غير أن العمدة قال أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بعد.

الشرطة البلجيكية بروكسل مسلح

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