فلسطين تطالب بحماية مواطنيها إثر وفاة أحدهم بعد ساعات من اعتقال الجيش الإسرائيلي له

رام الله (د ب أ)

طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، إثر وفاة فلسطيني اليوم الخميس، بعد ساعات من اعتقاله من جانب الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وحملت الحكومة، في بيان للناطق باسمها يوسف المحمود، إسرائيل المسؤولية عن وفاة الفلسطيني، بعد ساعات من اعتقاله من جانب الجيش الإسرائيلي، قبالة منزله في أريحا في الضفة الغربية.

واعتبرت الحكومة الحادثة "جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها ضد الفلسطينيين وأرضهم في الوطن الفلسطيني"، معتبرا أن القوات الإسرائيلية "ما كانت تجرؤ وتصرّ على الاستمرار في ارتكاب جرائمها لولا الصمت المطبق، وغياب محاسبتها من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة".

وكان نادي الأسير الفلسطيني ذكر أن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلة ياسين عمر السراديح، 33 عاما، من أريحا بوفاته، بعد اعتقاله فجر اليوم وتعرضه للضرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المتوفى ركض نحو قوة عسكرية خلال حملة لاعتقال مطلوبين أمنيين، وهو يحمل قضيبا حديديا محاولا الاعتداء عليهم إلا أنه تم إطلاق النار عليه وإصابته بجروح توفي على إثرها.