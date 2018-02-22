الولايات المتحدة: روسيا "تتلاعب" بتركيا في عفرين

لندن (بي بي سي)

قال مسؤول أمريكي إن روسيا "تتلاعب" بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وفي تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال المسؤول، الذي وصفته الصحيفة بأنه رفيع المستوى في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن تحالف تركيا مع روسيا وإيران في سوريا يضر بالمصالح التركية.

كانت أنقرة شرعت الشهر الماضي في حملة عسكرية برية، بمساعدة فصائل من المعارضة السورية المسلحة، على وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين على الحدود التركية.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي يقود تمردا على الحكومة في أنقرة منذ عقود، وتصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.

إلا أن الولايات المتحدة تدعم وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح والتدريب من خلال قوات أمريكية خاصة في المنطقة نظرا لدورها في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من محافظة الرقة، التي كانت المعقل الرئيس للتنظيم في سوريا.