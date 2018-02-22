أوبرا وموضة وأزياء.. 9 أشياء تحدث لأول مرة في السعودية (صور)

كتبت- رنا أسامة:

يبدو أن قطار كسر التابوهات في السعودية لم يصل لمحطته الأخيرة، فبعد تمكين السعوديات من قيادة السيارات وحضور المُباريات، تستعد المملكة حاليا لاستضافة أسبوع الموضة العربي وإنشاء دار للأوبرا.

إجراءات خطة الإصلاح التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، شملت أيضا تنظيم عرض أزياء، ومهرجان لموسيقى الجاز لأول مرة في المملكة التي كانت حتى وقت قريب تحرم المعازف.

"مصراوي" يستعرض أبرز التغييرات التي شهدتها المملكة بعد وصول "بن سلمان" لولاية العهد:

"دار للأوبرا"

بدأت السعودية في إنشاء أول دار للأوبرا في المملكة، حسبما أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب.

وكشف الخطيب، أن السعودية ستستثمر 240 مليار ريال، (ما يُعادل 64 مليار دولار أمريكي)، في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

"مهرجان الجاز"

تشهد العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، مهرجان موسيقى الجاز على مدار ثلاثة أيام، في حدث هو الأول من نوعه في البلاد، التي لم تشهد من قبل حفلة لهذا النوع من الموسيقى، حسبما أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وقالت الهيئة في إعلانها إن المهرجان "يحتفل بثقافة موسيقى الجاز والتي نشأت في بداية القرن العشرين، والتي ألهمت مدارس فنية أخرى، سمعية وبصرية". لكنها لم تكشف عن أسماء المشاركين فيه.

وأضافت: "المهرجان فرصة للزوار لعيش تجربة الجاز في بيئة فريدة تمتاز بالطابع الصناعي"، مُشيرة إلى أنه سيُقام في أجواء فنية مع الإيقاعات الهادئة، حيث يجتمع الرسامون وعُشاق الجاز في مكان واحد.

"صالات السينما"

وقّعت شركة "فيو انترناشيونال" البريطانية، الأسبوع الماضي، اتفاقية شراكة مع مجموعة عبدالمحسن الحكير السعودية، لإنشاء 30 صالة عرض سينمائي في المملكة خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ومن المُتوقع افتتاح أولى صالات العرض العام الجاري، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

يأتي ذلك بعد شهرين من رفع الحظر الذي فرضته السعودية على دور السينما منذ أكثر من 3 عقود، وعرض أحدث الأفلام الكرتونية العالمية على شاشة مسرح "واس" الضخمة المزودة بتقنيات حديثة.

وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية أن يساهم القطاع السينمائي في زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.

"المرأة على المسرح السعودي"

اعتلت المرأة السعودية، لأول مرة، خشبة المسرح كممثلة أمام الرجل في مسرحية "حياة الإمبراطور"، المقتبسة من قصة ديزني الشهيرة "كاسكو الأناني". وحصلت الفنانة المسرحية السعودية، نجاة، على لقب "أول فنانة سعودية تعتلي مسرحًا يجمع بين الجنسين"، بحسب قناة العربية.

جاء الإعلان عن المسرحية، التي عُرِضت يوميّ 9 و10 فبراير، من قبل هيئة الترفيه التي قالت إنها تتناسب مع المسرح العائلي ومعاييرِ المجتمع السعودي.

"عرض أزياء نسائي"

انطلق، الخميس، أول عرض أزياء نسائي في المملكة، في أحد فنادق مدينة جدّة ضمن فعاليات "المعرض السعودي الدولي الـ19 للأعراس"، الذى تدشنه الأميرة موضى بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، حسب تقارير سعودية.

وتستمر فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، بمشاركة 160 شركة محلية وعالمية تتنافس على تقديم آخر المبتكرات والتجهيزات في عالم الأزياء والجمال والديكور والمجوهرات وكل ما يخص مستلزمات العرائس.

أسبوع للموضة

في مارس المُقبل، تستضيف العاصمة السعودية أسبوع الموضة العربي، الذي كان يُنظم عادة في دبي. ويأتي الإعلان التاريخي بعد افتتاح المكتب الإقليمي لمجلس الأزياء العربي في الرياض.

"كرة سلة واسكواش"

استضافت السعودية أول بطولة دولية لسيدات الإسكواش، يناير الماضي، على ملاعب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة 32 لاعبة من 13 دولة مختلفة، بينهم السعودية ندى أبوالنجا، كأول لاعبة في تاريخ المملكة تشارك في هذه الرياضة.

وفي نوفمبر الماضي، استضافت مدينة جدة بطولة الجامعات لكرة السلة للنساء، بحضور أكثر من 3 آلاف امرأة للتشجيع في المدرجات.

"دخول الملاعب"

سُمِح للسعوديات بحضور مباريات كرة القدم لأول مرة في تاريخ البلاد، يناير الماضي، خلال مباراة بين فريقيّ الأهلي والباطن في إطار مباريات الدوري السعودي بالرياض، على ملعب مدينة الملك عبدالله.

وبدأ تطبيق ذلك القرار في 3 مدن رئيسية هي: الرياض وجدة والدمام. واعتبرته الصحف السعودية والعالمية "حدثًا استثنائيًا" في المملكة.

"التجنيد ووزارة العدل"

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة العدل السعودية عن توظيف 300 امرأة في الدفعة الأولى لتوظيف النساء في 4 مجالات وظيفية بالوزارة، في 5 مدن رئيسية تشمل الرياض، ومكة، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة.

وبموجب ذلك، ستعمل السعوديات، رسميًا، للمرة الأولى في تاريخ وزارة العدل، في وظائف نسوية شاغرة، بالمرتبة الثامنة، بمسمى "باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية"، عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

كما أعلنت المديرية العامة السعودية للجوازات، نهاية الشهر نفسه، عن توافر وظائف شاغرة عدة لرتبة "جندي جوازات" مخصصة للنساء، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجنيدهنّ في جوازات المطارات والمنافذ البرية.

وفي بيان رسمي نشرته على موقعها الرسمي، قالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية إن المديرية العامة للجوازات تتطلع إلى توظيف النساء لأول مرة برتب عسكرية، للعمل في المطارات ونقاط عبور الحدود البرية في المملكة.

"قيادة السيارات"

وفي سبتمبر الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل البلاد.

وصدر الأمر الملكي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يونيو المُقبل.

وفي نوفمبر، أعلنت الإدارة العامة للمرور وقيادة قوات أمن الطرق بالسعودية، السماح للنساء بقيادة الدراجات النارية والشاحنات اعتبارا من يونيو 2018، في إطار تنفيذ رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات.