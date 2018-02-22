الجيش اليمني يعلن مقتل واصابة عشرات الحوثيين في معارك وقصف بمحافظتي تعز والحديدة

صنعاء - (د ب أ):

افادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية اليمنية، اليوم الخميس، بمقتل واصابة العشرات من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة تعز / 275 كيلو مترا جنوب صنعاء.

وقال بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة اطلعت وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ)، "إن مليشيات الحوثي الانقلابية حاولت، مساء أمس الأربعاء، التسلل إلى مواقع الجيش الوطني شرقي منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع غربي تعز، إلا أن العناصر المهاجمة تعرضت لضربات موجعة وسقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار".

وبالتزامن مع ذلك، أوضح البيان أن قوات التحالف شنت قصفا جويا ومدفعيا من قوات التحالف العربي، أدت إلى تدمير تعزيزات المليشيات.

وفي جبهة الهاملي "دمر طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية بالتزامن مع قصف من المدفع العملاق التابع لقوات التحالف العربي، أسفر عن تدمير أسلحة لمليشيات الحوثي في مواقعها ومنها /دوشكا/ وسلاح B10 فيما سقط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات"، بحسب البيان.

وفي السياق ذاته، ذكر البيان أن طيران التحالف العربي استهدف كذلك تعزيزات ومواقع لمليشيات الحوثي في المزارع الواقعة شرقي مدينة حيس بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، "سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من المليشيات الحوثية، إلى جانب تدمير عتادهم العسكري".

وتشهد عدة جبهات في محافظتي تعز والحديدة معارك عنيفة بين مسلحي الحوثيين من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، تمكنت القوات الحكومية من خلالها السيطرة على عدة مواقع إستراتيجية وتحريرها من قبضة الحوثيين.