تحالف المعارضة في فنزويلا يقاطع انتخابات الرئاسة المقبلة

كاراكاس (د ب أ):

قال تحالف المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية المعارض في فنزويلا، أمس الأربعاء، إنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 أبريل القادم، مما يفتح الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس نيكولا مادورو.

وأضاف التحالف أن الانتخابات "مجرد مسرحية من جانب الحكومة تدعي من خلالها أن لها شرعية بينما هي ليست كذلك".

وقال التحالف إنه سيشارك فقط في انتخابات "شفافة" تخضع لمراقبة دولية وإنه سوف يسعى إلى ذلك.

وأكد مادورو أن الانتخابات ستمضي قدما بدون مشاركة المعارضة.

وأضاف: "سواء كان هناك أمطار أو رعد أو برق ستكون هناك انتخابات بتحالف المائدة المستديرة أو من غيره".

ويقول معارضون إن مادورو قام بتغيير موعد الانتخابات، لكي يتبقى وقت قليل أمام المعارضة للتحضير لها، وإنها لن تكون شفافة.

وينظر إلى فوز مادورو على أنه أمر مؤكد ، بعدما سجن العديد من زعماء المعارضة، أو ذهبوا إلى المنفى أو منعوا من شغل مناصب.