الكويت تشتري زوارق عسكرية من أمريكا بـ100 مليون دولار

وكالات

وافقت السلطات الأمريكية على بيع زوارق أمنية للكويت تقدر بـ100 مليون دولار أمريكي، وفقًا لصحيفة القبس المحلية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن واشنطن وافقت على صفقة أسلحة محتملة تحصل بموجبها الكويت على قوارب مراقبة سريعة بــ100 مليون دولار أمريكي.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إنها أبلغت الكونجرس بموافقة الخارجية على الصفقة.

وأوضح البيان أن الكويت طلبت شراء 15 قاربًا سريعًا مزودًا بمدافع رشاشة، بالإضافة إلى معدات دعم وبرامج ومعدات تدريب.