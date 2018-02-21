الجيش السوري الحر يسيطر على عدة قرى في عفرين

دمشق (د ب أ )

أعلن الجيش السوري الحر، المدعوم من تركيا، اليوم الأربعاء، السيطرة على عدة قرى في عفرين .

وقال قائد عسكري في غرفة عمليات غصن الزيتون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "سيطر الجيش السوري الحر وبدعم من الجيش التركي على عدة قرى اليوم ، وحقق تقدماً على جميع محاور القتال حيث سيطر على قريتي قرة بابا وخربة سلوكي في ناحية راجو وقرية فيركان على محور ناحية شران بعد معارك عنيفة مع عناصر الوحدات الكردية ، كما فتح الطريق الواصل بين محور ادمنلي ومحور راجو".

وأكد أن مقاتلي الجيش الحر حققوا تقدماً خلال الساعات الـ 24 الماضية وسيطروا على أكثر من 15 قرية ، وسيطروا بشكل كامل على الشريط الحدودي واستطاعوا وصل مناطق إعزاز في ريف حلب الشمالي مع منطقة اطمة بريف إدلب ، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الوحدات الكردية.

من جانبه ، أكد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب في عفرين روجهات روج أن " القوات الشعبية السورية التي دخلت الى منطقة عفرين امس، وعددها أكثر من مئتي مقاتل ، توزعت على جبهتي جنديرس وراجو وتقاتل إلى جانب الوحدات الكردية وتصدت المضادات الارضية التي ادخلتها القوات الشعبية لطائرات الاستطلاع التركية ".

وأضاف روجهات روج لـ (د ب أ)، "تشهد جبهات عفرين الثلاث مواجهات عنيفة جداً وسط قصف مدفعي وجوي من القوات التركية ، وتشهد ناحية جنديرس غرب عفرين معارك عنيفة وكذلك على جبهات راجو وبلبل".

ولفت إلى أن الجيش التركي ومسلحي المعارضة يحاولان السيطرة على قرية قره بابا الحدودية وهي آخر قرية بيد الوحدات على الحدود مع تركيا وسقط العشرات قتلى وجرحى .

وأكد القيادي الكردي أن دفعات جديدة من القوات الشعبية السورية سوف تدخل اليوم الى منطقة عفرين لتنتشر على خطوط المواجهات مع الجيش التركي ومسلحي المعارضة.