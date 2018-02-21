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بالفيديو - مواطن إيراني يضرم النار في جسده بإسطنبول

04:48 م الأربعاء 21 فبراير 2018
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القاهرة - مصراوي:

أضرم مواطن إيراني النار في جسده في مركز مدينة إسطنبول التركية، قبل أن يقوم المارة الموجودون في المكان بإطفاء النار - وفق سبوتنيك.

نقلت وكالة دوغان عن قيام مواطن إيراني الجنسية بإضرام النار في جسده، في مركز مدينة إسطنبول التركية وتحديدا بالقرب من نصب "الجمهورية"

قبل أن يسارع المارة والذين كانوا موجودين في المنطقة بإنقاذ الرجل وإطفاء النار.

ليتم نقله إلى المستشفى وتقديم العناية الطبية اللازمة له. ولم تحدد بعد الدوافع التي كانت وراء قيام الرجل بهذا العمل.

إسطنبول مواطن إيراني إضرام النار

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