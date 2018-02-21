أردوغان: القوات السورية حاولت التسلل إلى عفرين لكن طائراتنا قامت باللازم

القاهرة - (مصراوي):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجيش التركي دفع القوات الشعبية السورية للانسحاب من عفرين بعد قصفهم بالطائرات والمدافع.

وفيما يخص محاولة تسلل قوات سورية لعفرين، قال أردوغان: "حاولوا الدخول من الجنوب إلى عفرين ولكن طائراتنا ومدافعنا قامت بفعل ما يلزم واضطروا للانسحاب".

وكشف الرئيس التركي عن القضاء على 1780 شخصًا منذ بدء عملية "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا، حتى الآن.

وقال أردوغان في كلمة له، اليوم الأربعاء: "قضينا على 1780 إرهابيًا منذ بدء عملية عفرين حتى الآن"، مشيرا: "نقوم بهذه العمليات بإمكانياتنا من دون الحاجة للآخرين".