صحف الخليج تُشيد بعملية سيناء 2018: "هكذا كان ينبغي يا مصر"

كتبت- رنا أسامة:

رأت صحف الخليج في أعدادها الصادرة، الأربعاء، أن العملية الشاملة "سيناء 2018"، آتت أُكلها بشكل فاعل، منذ أن أطلقتها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، للقضاء على العناصر التكفيرية في شمال ووسط سيناء وعلى الشريط الحدودي.

وانطلقت العملية، يوم الجمعة قبل الماضي، إذ استهدفت القوات الجوية بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء. وشددت قوات حرس الحدود والشرطة المدنية إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية والمجرى الملاحي.

ومن ذلك الحين، دأبت صحف الخليج على نقل بيانات القوات المُسلّحة، التي بلغت 11 بيانًا حتى اليوم، مُتضمّنة نتائج العملية وحجم الخسائر في صفوف الإرهابيين. ونشرت صحيفة البيان الإماراتية رسمًا كاريكاتوريًا يُجسّد "العملية في سيناء" وكأنها "مِطرقة" تقتلع جذور الإرهاب.

أما الوطن البحرينية، فعلّقت على العملية قائلة "هكذا كان ينبغي يا مصر.. يبدو أن الحكومة المصرية مدعوَّة وبقوة لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة الفكر الإرهابي ومحاسبة المناهج المتطرفة وبعض المشايخ من المتطرفين الذين يحرِّضون على الفوضى والقتل والخراب في مصر".

وأضافت "يجب على مصر الحبيبة أن تطوي صفحة جديدة في تعاملها مع الإرهابيين من خلال محاربتها الصارمة لدعاة الشر وملاحقة كل المنابع الفكرية الضالة التي هي أساس الإرهاب فيها".

ونشرت أخبار الخليج البحرينية البيان الـ11 الصادر عن القوات المُسلّحة، اليوم الأربعاء، والذي أعلن فيه الجيش المصري القضاء على 4 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على 112 في سيناء.

وذكرت، بحسب البيان، أن المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة دفعت لـ (598) كمين ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوى بكافة مدن ومحافظات الجمهورية والتى أسفرت عن ضبط العديد من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.

وأبرزت الخليج الإماراتية إعلان الجيش المصري تأمين الأهداف الحيوية في المياه الاقتصادية. ونقلت عن بيان القوات المُسلّحة القول:"القوات البحرية تنفذ بالتزامن مع العملية الشاملة، العديد من المهام لتأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية في عمق المياه الاقتصادية الخالصة لمصر، على امتداد المسرح البحري، وبطول يصل إلى حوالي 1200 ميل بحري، لحماية المقدرات الاقتصادية وتأمين الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي".

وأشارت إلى نجاح الأجهزة الأمنية، على مدى أيام العملية، في ضرب البؤر والتجمعات الإجرامية، وضبط 38 تشكيلًا عصابيًا، و1815 قضية مواد مخدرة متهم فيها 1911، كما ضبطت الأجهزة 116 متهمًا يمارسون أعمال البلطجة والسرقة، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، إلى جانب التمكن من تنفيذ 690 ألف حكم قضائي متنوع.

كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) البيان الـ11، الذي ذكرت قوات حرس الحدود أن قوات المهندسين العسكريين اكتشفت وفجّرت 14 عبوة ناسفة تمت زراعتها بمناطق العمليات إلى جانب اكتشاف وتدمير 13 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المُخدّر وضبط أكثر من 10.5 طنًا من المواد المخدرة المُعدّة للتداول.

وأشارت الرياض السعودية إلى أن العملية جاءت بعد أن أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 29 نوفمبر الماضي، أوامره للجيش ووزارة الداخلية باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر.

جاء ذلك في أعقاب هجوم دام شنه متشددون على مسجد الروضة، في شمال سيناء، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأكبر من نوعه إلى الآن.