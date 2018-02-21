لغة الجسد تكشف أسلوب تفكير الملكة "إليزابيث" في أسبوع الموضة

كتب- محمود علي:

ظهرت الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، في أسبوع الموضة بشكل مختلف إلى جانب آنا وينتور، رئيس تحرير مجلة "فوج" الفرنسية، ورئيس مجلس الأزياء البريطاني كارولين راش.

وكشف روبن كيرمود، خبير لغة الجسد، لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن أسلوب تفكير ملكة بريطانيا من خلال ابتسامتها العريضة المتفائلة في الحفل.

وأوضح أن ابتسامتها تبعث أريحية لمرافقيها من الحضور في الحفل بابتسامة تخرج من العين قبل الفم وتملأ الوجه.

أما آنا وينتور فكانت لا تشعر بأريحية علي الإطلاق، وكان التوتر غالبًا عليها، وظهر ذلك في المسافة البعيدة التي تركتها بينها وبين ملكة بريطانيا، إضافة إلى ضم شفتيها الذي جعلها تبدو دومًا وكأنها في مظهر رسمي، لكن المزاج المتوتر كان يغلب عليها.

وتابع خبير لغة الجسد: "ظلت رئيس تحرير فوج محتفظة بارتداء نظارتها الشمسية طوال العرض، حتى أثناء حديثها للملكة رفضت خلعها كعلامة على الاحترام، وتشبك أصابع يديها بشكل غير مريح، بينما كانت إليزابيث مهتمة بشكل واضح، وتشارك بآرائها خلال العرض".

وأخذت الملكة مكانها في الصف الأول في أسبوع الموضة لأول مرة في عهدها في زيارة مفاجئة للحدث السنوي الأكبر في عالم صناعة الأزياء، وقدمت جائزة الملكة اليزابيث الثانية الافتتاحية للتصميم البريطاني.

وستمنح الجائزة سنويًا تقديرًا للدور الذي تلعبه صناعة الأزياء في المملكة المتحدة، من قبل أحد أفراد العائلة المالكة، إلى مصمم أزياء بريطاني ناشئ من المواهب التي تظهر الضمير الاجتماعي.

أما رئيس مجلس الأزياء البريطاني فرحب بالملكة ووصفها بأيقونة الموضة، وأن جائزتها شرف مطلق، ثم أعلنت عن اسم ثاني فائز بجائزة الملكة وهو ريتشارد كوين مصمم الأزياء الناشئ.​