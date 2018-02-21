بالفيديو.. تعذيب أطفال في مركز علاج "توحد" بتونس

صورة من محتوى الفيديو

القاهرة- مصراوي:

تداولت المواقع المحلية التونسية مقطعًا مصورًا يظهر اعتداءً جسديًا ولفظيًا على أطفال مصابين بـ"التوحد" داخل مركز خاص لعلاج التوحد.

وفتحت السلطات التونسية تحقيقًا بعد انتشار الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب ما تضمنه من مشاهد قاسية.

وأظهر الفيديو تعرض أطفال للتعذيب على يد مربيتهم في مركز خاص لرعايتهم في إحدى ضواحي العاصمة "تونس"، دون مراعاة احتياجاتهم الخاصة.

وظهرت إحدى المربيات في الفيديو تنهال ضربًا بكل قوتها على جسد الطفل، قائلة "لقد آلمتني يدي من الضرب"، وأمسكت بزجاجة مياه صغيرة وأكملت ضربه معلقة "جيد لك الضرب"، بينما قيدت طفلاً آخر غير مبالية بصراخه وبكائه.

وأجبرت مربية أخرى أحد الأطفال على وضع يده على الحائط ممدودتين؛ لمعاقبته.

وأثار الفيديو غضبًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعية، التي دعا روادها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفاعلين والمركز.

كما أعلنت السلطات التونسية أنها فتحت تحقيقًا في الحادث، وأن المركز سيغلق في حال ثبوت ارتكابه الجريمة.