اقتحامات إسرائيلية.. إصابة شاب في رأسه في القدس وآخر في قدمه في نابلس

رام الله- أ ش أ:

أصيب شاب مقدسي، مساء الثلاثاء، بعيار مطاطي في رأسه، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العيسوية في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن الشاب المصاب كان يقف أمام مطعمه أثناء اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب شاب بالرصاص المطاطي في قدمه في المواجهات على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث تجمهر الشبان للتصدي للمستوطنين الذي يحاولون اقتحام البلدة.

واحتشد عشرات المستوطنين، مساء اليوم، على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بإزالة بؤرة (ابيتار) الاستيطانية التي أقامها مستوطنون بداية الشهر الجاري على جبل صبيح في المنطقة الجنوبية من البلدة.

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية اندلعت الليلة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بشكل استفزازي، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان في الشارع الرئيس القدس- الخليل قرب منطقة البوابة، حيث استهدف الشبان قوات الاحتلال بزجاجة حارقة قبل قليل.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان قبل قليل.​