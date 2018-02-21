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ترامب يطالب وزارة العدل بحظر الأجهزة التي تجعل الأسلحة تطلق بشكل أسرع

12:22 ص الأربعاء 21 فبراير 2018
ترامب يطالب وزارة العدل بحظر الأجهزة التي تجعل الأسلحة تطلق بشكل أسرع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات إلى وزارة العدل بحظر الأجزاء التي تجعل البنادق نصف الآلية تطلق بشكل أسرع، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من اللوائح خلال الأيام القادمة.

كان النقاش حول الأسلحة النارية في الولايات المتحدة قد تجدد في الأسبوع الماضي بعد مقتل 17 تلميذا جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.

واشنطن ترامب وزارة العدل سارة ساندرز

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