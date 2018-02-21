بيرلسكوني يحرج مراسلة (بي بي سي): لن يرغب أحد في الزواج منك

لندن (أ ش أ)

تسبب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني في إحراج مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بقوله "إن مصافحتك قوية لدرجة أنه لن يرغب أحد في الزواج منك".

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن هذا الموقف صورته عدسات الكاميرات عندما همت الصحفية صوفيا بيتيسا بالمغادرة بعد مقابلة معه.

وأظهر الفيديو، الذي نُشر في موقع الـ"بي بي سي"، بيرلسكوني - البالغ من العمر 81 عاما - يخبرها بـ"ألا تصافح بهذه الطريقة".

ووفقا للصحيفة البريطانية، قالت بيتيسا لبيرلسكوني باللغة الإيطالية "شكرا لك.. وداعا"، وهي تصافح يده. فأجاب بيرلسكوني "لا تصافحي هكذا، إنها قوية جدا"، وأجابته بيتيسا: "هل كانت قوية جدا؟"، ورد بيرلسكوني "سيعتقد الرجال أنك ستوجهين لهم ضربة، لن يرغب أحد في الزواج منك. هل أنت متزوجة بالفعل؟ أرأيتي؟ كوني حذرة".

وأجابته بيتيسا: "لكني اعتقدت أنه من الجيد أن يكون هناك مصافحة قوية؟"، ورد بيرلسكوني بقوله: "لا، أقل قليلا، من سوف يتزوجك؟". ويبدو أن بيرلسكوني شعر بمدى الإحراج الذي تسبب فيه للمراسلة فاستدرك قائلا "أنا أمزح، عليك أن تلقي مزحة بين حين آخر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها السياسي المخضرم نفسه في موقف صعب حول تعليقاته الهجومية.

من جانبها، رفضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التعليق.