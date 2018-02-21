أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الفائدة الغاز الطبيعي ريهام سعيد العملية الشاملة 2018 انتخابات الرئاسة الدوري المصري

الاعتداء على سيدة مسلمة ترتدي النقاب في برلين

12:02 ص الأربعاء 21 فبراير 2018
الاعتداء على سيدة مسلمة ترتدي النقاب في برلين

برلين (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الألمانية تعرض سيدة مسلمة ترتدي النقاب، اليوم الثلاثاء، للاعتداء والإهانة في متجر ببرلين.

وأوضحت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن سيدة أهانت الضحية ومزقت النقاب الذي كانت ترتديه، مضيفة أن السيدة المُعتدَية لاحقت الضحية خارج المتجر، واستمرت في الصراخ بألفاظ معادية للأجانب قبل أن تقبض الشرطة عليها.

يُذكر أن البرلمان الألماني وافق العام الماضي على اقتراح الحكومة بمنع موظفي القطاع العام من ارتداء النقاب في المدارس والمحاكم والمؤسسات الأخرى. وتطالب الجماعات المعادية للإسلام بمنع ارتداء النقاب في ألمانيا كلها

هذا المحتوى من

Asha
الاعتداء على سيدة برلين الشرطة الألمانية

الخبر التالى:

بيرلسكوني يحرج مراسلة (بي بي سي): لن يرغب أحد في الزواج منك

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان