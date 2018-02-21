الاعتداء على سيدة مسلمة ترتدي النقاب في برلين

برلين (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الألمانية تعرض سيدة مسلمة ترتدي النقاب، اليوم الثلاثاء، للاعتداء والإهانة في متجر ببرلين.

وأوضحت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن سيدة أهانت الضحية ومزقت النقاب الذي كانت ترتديه، مضيفة أن السيدة المُعتدَية لاحقت الضحية خارج المتجر، واستمرت في الصراخ بألفاظ معادية للأجانب قبل أن تقبض الشرطة عليها.

يُذكر أن البرلمان الألماني وافق العام الماضي على اقتراح الحكومة بمنع موظفي القطاع العام من ارتداء النقاب في المدارس والمحاكم والمؤسسات الأخرى. وتطالب الجماعات المعادية للإسلام بمنع ارتداء النقاب في ألمانيا كلها