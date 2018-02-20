"يونيسيف" في بيان فارغ: لا توجد كلمات تنصف قتلى سوريا من الأطفال

كتب - هشام عبد الخالق:

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، بيانًا خلى من الكلمات، تعبيرًا عن غضبها من حملة القصف على الغوطة الشرقية، والتي قُتل إثرها العشرات من الضحايا أغلبهم من الأطفال.

وبدأ البيان، الذي نشرته على موقع تويتر اليوم، بجملة للمدير الإقليمي، جيرت كابيلاري، مفادها: "لا توجد كلمات تنصف القتلى من الأطفال وأمهاتهم وآبائهم وأحبائهم".

وترك البيان عقب ذلك عشرة أسطر فارغة بين علامتي تنصيص، في إشارة إلى عدم وجود نص، وجاء في هامش تفسيري أسفل الصفحة: "تصدر يونيسف هذا البيان الخالي من الكلمات، لم يعد لدينا كلمات لوصف معاناة الأطفال وغضبنا".

وأضاف "هل ما زال لدى من يتسببون في هذه المعاناة كلمات تبرر أعمالهم الوحشية؟".