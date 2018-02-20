الدفاع المدني السوري: 77 قتيلًا في الغوطة الشرقية اليوم

دمشق (د ب أ)

أفاد الدفاع المدني السوري بسقوط 77 قتيلاً اليوم الثلاثاء، أغلبهم نساء وأطفال جراء القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من القوات الحكومية والمسلحين الموالين الذي تتعرض له مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

وقال مصدر في الدفاع المدني العامل في غوطة دمشق الشرقية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "قتل 33 شخصا في بلدة المركز و27 في بلدة بيت سوا وسبعة في بلدة عربين وسبعة في بلدة مسرابا وقتيل في زملكا".

وأشار إلى إصابة أكثر من 200 جريح حالة بعضهم حرجة وتوجد جثث وجرحى تحت الانقاض لافتا إلى تعرض بلدة حمورية لقصف بصواريخ تحمل قنابل عنقودية.

من جانبه قال مصدر في قيادة شرطة العاصمة دمشق لـ ( د. ب. أ ) إن أكثر من مئة قذيفة سقطت على احياء العاصمة دمشق ، لافتا إلى تركز تلك القذائف في منطقة البرامكة وساحة الامويين وسط دمشق والعباسيين والقصاع وباب توما والعمارة والميدان ومدينة جرامانا جنوب العاصمة.

و أشار المصدر إلى سقوط سبعة قتلى وأكثر من 45 جريحا إضافة الى اضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين وآلياتهم.

وشهدت شوارع العاصمة دمشق حركة مرور خفيفة جداً جراء سقوط القذائف حيث خلت أغلب الشوارع من حركة مرور السيارات والمشاة وأن بعض مدارس العاصمة أبلغت التلاميذ والطلاب بعدم القدوم الى المدارس غداً بعد سقوط قذائف على مدرسة دار السلام في منطقة ابو رمانة وسط دمشق.

من جانبها ، أكدت مصادر اعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية " استهدف الجيش السوري براجمات الصواريخ مواقع المجموعات الإرهابية في حرستا وسقبا بالغوطة الشرقية ".

و قالت المصادر لـ (د. ب. أ) " لم تشهد جبهات الغوطة أي مواجهات اليوم بل اقتصرت على تبادل القصف المدفعي والصاروخي".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بارتفاع عدد القتلى في الغوطة خلال 40 ساعة المضية إلى 194 بينهم 52 طفلاً و29 مواطنة ، إضافة إلى إصابة أكثر من 850 مدنيا بجراح متفاوتة الخطورة، حيث لا يزال بعضهم بحالات خطرة، فيما أصيب البعض الآخر بإعاقات دائمة.