الأمم المتحدة: مقتل اثنين من عمال الإغاثة شرق الكونغو

جوهانسبرج (د ب أ)

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن اثنين من عمال الإنقاذ قتلا في إقليم كيفو بشمال الكونغو، كما تم احتجاز ثالث كرهينة.

ولم يتم الإفصاح عن جنسية العمال، كما أن بيان مكتب حقوق الانسان الأممي لم يقل أي جماعة مسلحة مسؤولة عن الهجوم الذي وقع السبت الماضي.

ومع ذلك، قالت جماعة شيبادو الحقوقية المحلية إن العاملين اللذين تم قتلهما من مواطني الكونغو.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الثلاثة عمال يعملون لدى منظمة فرنسية غير حكومية، وكانوا يعملون في قرية في منطقة روتشورو في إقليم لينج بشرق البلاد.

وجاء في البيان الذي صدر اليوم " الأوضاع الأمنية مقلقة في نورث كيفو وتمثل عائقا كبيرا أمام وصول المنظمات الإنسانية للمحتاجين".

ويذكر أنه تم استهداف عمال الإغاثة في الكونغو في الماضي. وكان اثنان من العمال وهما أمريكي وسويدي قد قتلا في إقليم كاساي العام الماضي.

وأشار مجلس حقوق الانسان النرويجي مطلع هذا الشهر إلى تزايد حدة العنف في إقليم نورث كيفو.