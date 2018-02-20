السعودية تجدد وقوفها إلى جانب العراق

الرياض (د ب أ)

أكدت السعودية اليوم الثلاثاء وقوفها الدائم إلى جانب العراق بكل أطيافه وأعراقه ، مدللة على ذلك بتخصيص 5ر1 مليار دولار لإعادة إعمار العراق خلال مؤتمر الكويت الدولي.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ، إن "مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية"

وأشار الى أن مجلس الوزراء "جدد حرص المملكة على استقرار العراق الشقيق، ووقوفها الدائم معه بكل أطيافه وأعراقه انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وما يربط البلدين من علاقات تاريخية وروابط القربى والجوار، وإعلان المملكة تخصيص مبلغ مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق، إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق، خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق".

وأوضح أن "المجلس، نوه ببيان وزراء خارجية دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي الصادر في ختام اجتماعهم في الكويت، وما تضمنه من تأكيد على المضي قدماً نحو هزيمة ذلك التنظيم الإرهابي واجتثاثه، واستمرار جهود التحالف وتعاونه في حربه ومواكبة التطور مع تغير طبيعة التهديد والاستمرار في التنسيق المنتظم حول أفضل طريقة لمعالجة التهديد".