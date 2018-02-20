لافروف يحذر من انقسام سوريا بسبب الصراع الكردي التركي

موسكو (د ب أ)

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من انقسام سوريا بسبب الصراع بين تركيا والأكراد في شمال سوريا.

وقال لافروف اليوم الثلاثاء، إنه من غير المقبول أن يتم استغلال "مشكلة الأكراد" لزرع الفوضى في المنطقة وتقسيم دول.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن لافروف قوله إنه على قناعة بأن تركيا يمكنها حماية مصالحها الأمنية المشروعة من خلال الحوار مع الحكومة السورية.

في الوقت نفسه، ذكر لافروف أن بلاده تتفهم سواء موقف تركيا أو موقف الأكراد، وطالب بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا أثناء حل الصراع على منطقة عفرين السورية الحدودية.

كان الجيش التركي بدأ قبل شهر، عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) في منطقة عفرين، وقوبلت عملية "غصن الزيتون" التي تنفذها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بانتقادات من دول منها ألمانيا.

من جانبه، وصف دميتري نوفيكوف، الخبير الروسي المتخصص في السياسة الخارجية، الوضع في عفرين بأنه مأساوي، وطالب، عضو البرلمان الروسي، بلاده بالعمل على عدم توسيع نطاق الصراع المسلح.

وتدعم روسيا، حكومة دمشق، فيما تقف تركيا إلى جوار المعارضة السورية.